Serdar Aziz konusunda sıcak gelişme! Galatasaray'dan son dakika açıklaması geldi ve milli futbolcunun Fenerbahçe'ye bonservis bedeli olmadan transfer olacağı şeklindeki iddialar yalanlandı!

Galatasaray'ın 3 Ocak'ta kadro dışı bıraktığı Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar bugün bir açıklama yapmış ve "Galatasaray'a, Fenerbahçe ile anlaşmak istediğimizi belirttik. Yarın Galatasaray ile sözleşmeyi feshederiz diye düşünüyorum" demişti. Sarı-kırmızılı kulüp bunun üzerine bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Serdar Aziz’in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır."