Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe’nin başarılı defans oyuncusu Serdar Aziz, ligde oynanan Gençlerbirliği maçının ilk yarısının sonunda kasığında ağrı hissettiği için oyundan çıkmış ve yerini Ferdi Kadıoğlu’na bırakmıştı. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; maç sonunda durumun net olmadığını ve sadece ağrı hissettiğini belirten başarılı stoperin durumuna dün bakıldı.

Ersun Yanal’ın ilk 11’de şans vermeye başladıktan sonra dikkat çekici bir performans sergileyen Serdar’ın yapılan tetkiklerinde bir sakatlığa rastlanmazken, oyuncunun MR çekilmesine dahi gerek duyulmadı. Yükselen performansıyla dikkat çeken tecrübeli oyuncunun Sivasspor maçında yine sahada olacağı kaydedildi.