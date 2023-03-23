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Serdar Çevirgen: Final Four'u Mersin'e istiyoruz

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Kulübü Başkanı Serdar Çevirgen, "Kulüp ve şehir olarak hiçbir zaman geri adım atmadan buraya geldik ve kupayı kaldırmak için sonuna dek mücadele edeceğiz" dedi

Serdar Çevirgen: Final Four'u Mersin'e istiyoruz
DHA

Kadınlar Euroleague çeyrek final serisinin 3. maçında Fransız Bourges karşısında ezici bir oyunla kazanıp durumu 2-1 yaparak, Fenerbahçe'nin ardından adını Final Four'a yazdıran 2. temsilcimiz olan Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Kulübü'nde Başkan Serdar Çevirgen, yeni hedeflerini açıkladı.

6 senelik bir takım olmalarına rağmen geçtiğimiz yıl EuroCup'ta Final Four oynadıklarını, bu sezon da Euroleague'de aynı başarıya ulaşarak tarihi neticeler elde ettiklerini vurgulayan Çevirgen, "Çukurova Basketbol Kulübü olarak en büyük misyonlarından birisini ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil etmek olarak belirledik ve bu yolda güçlü adımlar atıyoruz" dedi.

VALİLİK VE BELEDİYE DESTEK OLUYOR

Fenerbahçe ile birlikte iki Türk takımının Euroleague Final Four'u oynamasının ülkemiz için büyük anlam ifade ettiğini belirten Çevirgen, organizasyonu Mersin'e almak için çalışmalara hemen başladıklarını da ifade ederek, "Şehrimizle bütünleşip, Avrupa'nın en büyük kupası olan EuroLeague'i ülkemize kazandırmak istiyoruz. Dörtlü Finallerin şehrimiz Mersin'e alınması için gerekli başvuruları yaptık. Valimiz Sayın Ali Hamza Pehlivan ve Yenişehir Belediyesi Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit'in büyük desteğiyle, FIBA'ya gerekli tüm şartları sunduk. Gerek milli takım, gerek yerel kupa organizasyonları, gerekse de uluslararası maçlarda gösterdiğimiz organizasyon yeteneğimizle, Dörtlü Finaller için en iyi seçenek olduğumuzu düşünüyoruz. Salonumuz ve Mersin halkının basketbola olan ilgisiyle de, Dörtlü Finalleri gerçek bir basketbol şölenine çevireceğimizden eminiz. Son iki yıl İstanbul'da oynanan Dörtlü Finaller için, sıranın şimdi Mersin'de olduğunu düşünüyoruz. Şehrimizde ağırladığımız 700 bin depremzede için de büyük moral kaynağı olacak bu talebe, FIBA'nın kayıtsız kalmayacağına inanıyoruz. Bu bağlamda, organizasyondan elde edeceğimiz tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere ilgili kurumlara aktaracağımızı da kamuoyuyla paylaşmak isterim" şeklinde konuştu.

"BİZİM İÇİN MİLLİ DAVA"

Euroleague Final Four'unun kendileri için milli bir dava olduğunu vurgulayan Başkan Serdar Çevirgen, "Dörtlü Finaler ve EuroLeague Women Şampiyonluğu bizim için bir milli dava. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Kupanın bir diğer Türk takımı Fenerbahçe Alagöz Holding açısından da öneminin farkındayız. Geçen sezon yaşanan talihsizlik üzerine, bu sezon gerek yaptıkları yatırımla, gerekse de kurdukları kadroyla saygıyı sonuna kadar hak ediyorlar. Dörtlü Finallerin de şu an favorisi durumundalar. Yıllardır, büyük bir vizyon dahilinde yaptıkları bu yatırımı bu sene bu kupayla taçlandırmak istiyorlar. Biz de kulüp ve şehir olarak hiçbir zaman geri adım atmadan buraya geldik ve kupayı kaldırmak için sonuna dek mücadele edeceğiz. Kendilerine başarılar diliyoruz, kupanın bu sezon Türkiye'ye geleceğine inanıyoruz. Bize bu yolda destek olan, her maçımıza gelen, bizi asla yalnız bırakmayan taraftarımıza, tüm Mersin halkına, organizasyonumuza olan güven ve destekleri için teşekkür ediyorum. Kurduğumuz bu büyük hayallerde bize güven veriyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.

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