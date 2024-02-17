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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye golle döndü - Fenerbahçe Haberleri

        Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye golle döndü

        Fenerbahçe'nin ikinci transfer tescil döneminde yeniden kadrosuna kattığı Serdar Dursun, sarı-lacivertlilerle bu sezon çıktığı ilk lig maçında gole imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 21:39 Güncelleme: 17.02.2024 - 21:39
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        Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştığı maçta ilk kez forma giyen Serdar Dursun, fileleri havalandırmayı başardı.

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        Milli futbolcu sezon başında Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer olmuş, 2. transfer tescil döneminde kiralık olarak yeniden sarı-lacivertli takıma katılmıştı. Teknik Direktör İsmail Kartal, Rizespor maçı kadrosuna dahil ettiği Serdar'ı maçın 46. dakikasında sahaya sürdü. 32 yaşındaki forvet, müsabakanın 48. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin ortasında takımı adına beraberlik golünü kaydetti.

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        2021-2022 sezonunda Çaykur Rizespor'a karşı iki lig maçında da hat-trick yapma başarısı gösteren Serdar Dursun, Karadeniz ekibine karşı Fenerbahçe forması altında son 3 maçta 7 gole imza attı.

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