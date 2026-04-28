Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Serdar Dursun: Umarım önümüzdeki sezon daha iyi bir Kocaelispor izletebiliriz

        Serdar Dursun: Umarım önümüzdeki sezon daha iyi bir Kocaelispor izletebiliriz

        Kocaelispor forması giyen Serdar Dursun, "Keyifli bir sezon oldu. Ben de 6'ncı hafta katılmıştım Kocaelispor'a. O anda 1 puanımız vardı şu an 36 puanımız oldu. Şu an ligde kaldık. Umarım önümüzdeki sezon daha iyi bir Kocaelispor izletebiliriz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 11:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Umarım daha iyi bir Kocaelispor izletebiliriz"

        Kocaelispor forması giyen Serdar Dursun, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

        "UMARIM ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DAHA İYİ BİR KOCAELİSPOR İZLETEBİLİRİZ"

        Ligin 6’ncı haftasında Kocaelispor’a katıldığını ve ondan önce sadece 1 puanları olduğunu söyleyen Serdar Dursun, “Şu an 36 puan topladık. Keyifli bir sezon oldu. Ben de 6’ncı hafta katılmıştım Kocaelispor’a. O anda 1 puanımız vardı şu an an ligde kaldık. Umarım önümüzdeki sezon daha iyi bir Kocaelispor izletebiliriz” ifadelerini kullandı.

        "7 GOL, 1 ASİSTLE OYNUYORUM"

        Sezon içindeki kendi performansını değerlendiren Serdar Dursun, “Gayet iyiyim, çoğu maçta oynadım. Dediğim gibi 6’ncı hafta katılmıştım. Şu an 7 gol, 1 asistle oynuyorum. 3 maçımız kaldı. İnşallah bu 3 maçta da goller atarak devam ederiz” sözlerini sarf etti.

        Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasına şaşırırken, “Tedesco için hayırlısı olsun” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Arkadaş kurbanı oldu
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        "Onu derhal kovun!"
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan'dan 'sıkılaşma' sinyali
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği
