"TAKİPTEYİM ARTIK"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nesrin Ortaç, "Her konserinde olduğu gibi şimdi de çok heyecanlıyım. Oğlum sigarayı ve alkolü bıraktı. Şimdi görmeye geldim. Takipteyim artık. Bundan sonra bir daha kullanmayacak" dedi.