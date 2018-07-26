İzmir'in Çeşme ilçesi Alacatı Mahallesi'ndeki bir barda, yeni bir kripto paranın tanıtımı yapıldı. Firmanın reklam yüzü olan Serdar Ortaç ile eşi Chloe ve oyuncu Celil Nalçakan da geceye katıldı.
Kripto para lansmanı yapan şirketin Amerika'nın Orlando şehrinde 1500 konut yaptığını belirten Ortaç, "Aynı zamanda borsaya da açıldılar. Bize de 2 ev hediye ettiler. Birisi hanıma, diğeri bana. Orlando'ya evlerin yapımını görmeye gittik. Hala bitmedi, bitecek. Amerika'da çok güzel bir Türk kenti yaptılar. Gerçi herkes gelip ev alıyor" dedi.
'CHLOE'NİN DİZİ FİLMDE OYNAMASINI İSTİYORUM'
Eşinin bir film projesinde yer alması fikriyle ilgili ne düşündüğü sorulan Ortaç, "Ben Chloe'nin dizi filmde oynamasını istiyorum. Türkçesi de güzel. Hanım, hep 'zamanı var' diyor. Kaç tane teklif geldi. Onun aksanı yok. Dümdüz Türkçe konuşuyor. Millet şok oluyor. Kick boks da yapıyor. Koydu mu oturtur" dedi.
'MOLA VERMİŞTİM, ARTIK YETER'
Lansman gecesine katılan 'Hayati ve Diğerleri' dizisindeki Komiser Hayati rolünü oynayan Celil Nalçakan da ilgi topladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nalçakan, yeni kripto parayla ilgili, "Ben bu girişimleri seviyorum. Yeni her zaman iyidir. Bu hayatta yeni bir şeyler yapmak lazım. İnşallah hayırlı olur" diye konuştu.
Projelerinden bahseden Celil Nalçakan, "Tiyatro devam ediyor. Dizi molası vermiştim. Artık yeter. Senaryolar geliyor. Üzerinde konuşuyoruz, düşünüyoruz. İnşallah hiç kimsenin emeği zayi olmaz. Katkıda bulunabileceğimiz en doğru işi bulup, orada devam edeceğiz. Poyraz Karayel'in yeniden çekilmesi zor. Oyuncu arkadaşlarımızın hepsi başka işlerde. Ama gönlümüzde Poyraz devam ediyor" dedi.
'BEŞİKTAŞ'A AŞIĞIM'
Beşiktaş sevgisinin hatırlatılması üzerine Nalçakan, "Ben Beşiktaş taraftarı değil, Beşiktaşlıyım. Aşığıyım. Gönül ister ki Avrupa'da da Türkiye'de de başarılı olalım. Ama önemli olan fair play, dostluk kazansın. Tabii o arada Beşiktaş'ım da kazansın. Şampiyon olmasak da seneye yine burada buluşuruz. Ben yine Beşiktaş'ı ne kadar sevdiğimi sabaha kadar anlatırım. Çok seviyorum, yapacak bir şey yok" dedi.
Öte yandan Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın transparan elbisesi dikkat çekti.
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