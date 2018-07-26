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'BEŞİKTAŞ'A AŞIĞIM'

Beşiktaş sevgisinin hatırlatılması üzerine Nalçakan, "Ben Beşiktaş taraftarı değil, Beşiktaşlıyım. Aşığıyım. Gönül ister ki Avrupa'da da Türkiye'de de başarılı olalım. Ama önemli olan fair play, dostluk kazansın. Tabii o arada Beşiktaş'ım da kazansın. Şampiyon olmasak da seneye yine burada buluşuruz. Ben yine Beşiktaş'ı ne kadar sevdiğimi sabaha kadar anlatırım. Çok seviyorum, yapacak bir şey yok" dedi.