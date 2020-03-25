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Serdar Ortaç koronavirüs testi yaptırdı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle test yaptırdı. Ortaç, sonuçların negatif çıktığını söyledi

Serdar Ortaç

MS hastası olan Serdar Ortaç tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırdı.

Ortaç sosyal medya hesabından, “Ateşim yok ama tedbiri elden bırakmamak lazım. Nezle, girip olmuşumdur inşallah. Ateşimi ölçtüler 36.5 çıktı. Göğüs hastalıkları bölümüne geldim. Bronşlarıma bakacaklar. MS olduğum için verdikleri bir ilaç bütün bağışıklık sistemimi koruyormuş. Tomografiye de girdim. Test sonuçları çıktı negatifmiş, klasik bronşit! Şimdi iyiyim. Serum takacaklar enerjim yükselsin diye… ifadelerini kullandı.

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