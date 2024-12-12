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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdar Topraktepe'den 5 değişiklik! - Futbol Haberleri

        Serdar Topraktepe'den 5 değişiklik!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk oldu. Siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe, derbide Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maça göre kadroda 5 değişikliğe gitti. İşte mücadeleden notlar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 23:39 Güncelleme: 12.12.2024 - 23:39
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        Serdar Topraktepe'den 5 değişiklik!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, son oynadıkları Fenerbahçe derbisine göre kadroda 5 değişiklik yaptı.

        Kaleyi Mert Günok yerine Ersin Destanoğlu'nu emanet eden Topraktepe, sarı kart cezalısı Arthur Masuaku'nun yenine Bahtiyor Zaynutdinov'a forma verdi.

        Özel sebepler nedeniyle Norveç'e getirilmeyen Milot Rashica'nın yokluğunda Onur Bulut'a şans veren siyah-beyazlı çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Ciro Immobile'nin yerine de Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi. Topraktepe, orta sahada yedeğe çektiği Salih Uçan'ın yerine ise Cher Ndour'a şans tanıdı.

        Beşiktaş müsabakaya, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Bahtiyor Zaynutdinov, Al Musrati, Cher Ndour, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Semih Kılıçsoy 11'yle çıktı.

        YEDEK KULÜBESİNDE 6 GENÇ FUTBOLCU

        Norveç deplasmanına sakat ve cezalı oyuncularından yoksun gelen Beşiktaş'ın yedek kulübesinde çok sayıda genç futbolcu yer aldı.

        Siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde Mert Günok, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Jean Onana gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra Göktuğ Baytekin, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap gibi altyapı çıkışlı oyuncular görev bekledi.

        ZAYNUTDINOV, BU SEZON İLK KEZ 11'DE

        Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bahtiyor Zaynutdinov, bu sezon ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

        Kazak futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 4 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.

        Bahtiyor Zaynutdinov, ayrıca bu sezon ilk kez bir Avrupa kupası maçında sahaya çıktı.

        BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN DESTEK

        Beşiktaşlı taraftarlar, soğuk Bodo deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

        Taraftarlar, maç öncesinde takımın kaldığı otele giderek oyunculara destek oldu.

        Yaklaşık 150 siyah-beyazlı taraftarlar, daha sonra stada gelerek kendilerine ayrılan tribünde takımlarını destekledi.laşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazanırken 9'undan beraberlikle ayrıldı.

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