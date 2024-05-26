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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdar Topraktepe: Gençlerimizi kazandık - Beşiktaş Haberleri

        Serdar Topraktepe: Gençlerimizi kazandık

        Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Kasımpaşa karşısında genç futbolculara şans vererek onları kazanmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 23:31 Güncelleme: 26.05.2024 - 23:31
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        "Gençlerimizi kazandık"
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        Trendyol Süper Lig’in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup olarak sezonu 56 puanla altıncı sırada tamamladı. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "GENÇLERİMİZİ KAZANDIK"

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, “Kupa maçını atlattıktan sonra bu maçta daha tam kadroyla çıkabilirdik ama ufak tefek sakatlıkları olanlar vardı. Bu kadroyla çıkmamıza rağmen genç arkadaşlarımızın net pozisyonları vardı. 2-3 gol kaçırdık. Yediğimiz gol gençlerimizi tedirgin etti. Sonlara doğru berabere olabilirdi. Beşiktaş her maça kazanmak için çıkar ama bir taraftan da gençlerimizi kazandık” ifadelerini kullandı.

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