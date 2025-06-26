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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdar Topraktepe'nin acı günü - Beşiktaş Haberleri

        Serdar Topraktepe'nin acı günü

        Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin ağabeyi Ayhan Topraktepe vefat etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 23:59 Güncelleme: 26.06.2025 - 23:59
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        Serdar Topraktepe'nin acı günü!
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        Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin ağabeyi Ayhan Topraktepe, hayatını kaybetti.

        Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, "Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlerinden Serdar Topraktepe'nin kıymetli ağabeyi Ayhan Topraktepe'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ayhan Topraktepe'nin cenazesi, yarın (27 Haziran) Avcılar Denizköşkler Camii’nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet; Topraktepe ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

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