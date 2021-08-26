Serebral Palsi hastası Emre'den o okullara tepki! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Serebral palsi hastası Emre'den özel çocukları okullarına kabul etmeyen eğitim kurumlara tepki... Farklı gelişim gösteren çocukların özel okullara alınmayışını eleştiren Emre, sosyal medyada binlerce kez görüntülendi.

"Bu haberi almak beni gerçekten çok üzüyor" diyen Emre, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkenin gelişmesini istiyorsak, eğitimsel açıdan, ekonomik açıdan, her türlü şekilde farklı bakış açılarına açık olmak gerekiyor. Eğitim kurumlarının harekete geçmesi gerekiyor. Eğitim kurumlarına sesleniyorum; buna 'hayır' denmesi gerekiyor."

"ÜLKEMİZ İÇİN, İNSAN EĞİTİMİ İÇİN, ÇOCUKLAR İÇİN BİR DEZAVANTAJ"

Şu an yaşadığı durumu büyük bir üzüntüyle karşıladığını dile getiren Emre, şunları söyledi: "Özel okulların farklı gelişim gösteren çocukları almamaları bence bizim ülkemiz için, insan eğitimi için ve çocuklar için genel olarak bir dezavantaj. Çünkü bence çocuklar birbirlerinden öğreniyorlar ve belki farklı çocuklarla olabilseler daha fazla öğrenebilme kapasiteleri olacak."

EMRE'DEN YETKİLİLERE 'HAREKETE GEÇİN' ÇAĞRISI

Farklı gelişim gösteren bir çocuk olarak eğitim hakkının tanınması gerektiğini söyleyen Emre, "Eğitim kurumlarının harekete geçmesi gerekiyor. Şu tip düşünceler var; Otizmli bir çocuk farklı gelişim göstermeyen bir çocuğun canını sıkabilir. Bu bence tamamen yanlış bir bakış açısı. Kendim de bunu yaşamış biri olarak, farklı gelişim göstermeyen çocuğun, farklı gelişim gösteren bir çocuğa kabadayılık gösterebileceğini düşünüyorum. Bu videonun, okul müdürlerine, Milli Eğitim Bakanlığına ve eğitim müdürlüklerine gitmesini istiyorum. Bu çok kötü bir durum. Ülkenin gelişmesini istiyorsak, eğitimsel açıdan ekonomik açıdan her türlü şekilde farklı bakış açılarına açık olmak gerekiyor" dedi.

"BU, KÖTÜ ANLAMDA UNUTULAMAZ, ACI BİR ANI OLACAK"

"Öğretmenler çalışmak istemiyor" görüşüne de karşı olduğunu söyleyen Emre, şunları söyledi: "Öğretmen neden çalışmak istemesin, öğretmenin işi bu. Farklı gelişim gösteren çocuklarla aynı ortamda olmak bence artı bir durum. Çünkü birbirlerinden öğreniyorlar. Bu haberi almak beni çok üzüyor, bu kötü anlamda unutulamaz, acı bir anı olacak. Gerçekten bir şey yapılması gerekiyor. Buna 'hayır' denmesi gerekiyor. Eğitim kurumlarına sesleniyorum, buna hayır denmesi gerekiyor. Bu durmazsa çocuklar nasıl eğitim alacak, farklı gelişim gösteren çocuklar nasıl eğitim alacak, bu şekilde insan yetiştiremezler."

'Yorumlarda 'Ne kadar şeker' yazmanızı istemiyorum' diyen küçük çocuk, "Ben söylüyorum diye paylaşmayın, inandığımız şeye kalkışmak için beni dinleyin ve lütfen başkalarıyla paylaşın. Çünkü bunun devam etmemesi gerekiyor, devam ederse Türkiye açısından çok büyük bir problem olacak" dedi.