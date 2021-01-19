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Serebral Palsi nedir? Serebral Palsi hastalığı belirtileri ve tedavisi nedir?

Serebral Palsi hastalığı, çoğunlukla doğumdan önce olgunlaşmamış beynin gelişmesi sırasında meydana gelen hasar nedeniyle oluşur. Peki, Serebral Palsi hastalığı belirtileri ve tedavisi nedir? İşte Serebral Palsi (SP) hakkında detaylar...

Serebral Palsi nedir? Serebral Palsi hastalığı belirtileri ve tedavisi nedir?

Serebral Palsi nedir? Serebral Palsi neden olur? Soruları merak konusu oldu. Beyin felci olarak da bilinen Serenral Palsi hastalığı genellikle anne karnındaki bebeğin henüz olgunlaşmamış beyninin gelişmesi sırasında meydana gelen hasardan kaynaklanır. İşte Serebral Palsi hastalığı ile ilgili merak edilenler...

SEREBRAL PALSİ NEDİR?

Serebral Palsi; beyinde oksijensiz kalma gibi nedenlerle oluşan hasarların beyin ve kas grubu arasındaki iletişimi etkilemesi ve kasların kullanımında güçlük çekilmesine yol açan nörolojik bir rahatsızlıktır. Diğer adı Statik Ensefalopati olan bu beyin hasarı bebek ve çocuklarda görülmektedir. Genellikle erken fatal dönem ve 5 yaşa kadar görülen Serebral Palsi oksijen yetersizliğinin yanı sıra enfeksiyon ve beyin anomalilerinde de ortaya çıkmaktadır.

SEREBRAL PALSİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Serebral palsinin belirti ve bulguları, beyindeki hasarın konumuna ve ağırlığına göre büyük ölçüde değişebilir. Serebral palsi ile bağlantılı hareket ve koordinasyon problemleri şunlardır:
Aşırı salya akıtma veya yutma problemleri.
Ayak parmakları üzerinde yürüme, çömelerek yürüme, dizleri çaprazlayarak yürüme, geniş adımlarla yürüme veya asimetrik yürüme gibi yürüyüş zorlukları,
Denge ve kas koordinasyonu eksikliği (ataksi).
Düğme iliklemek veya eşya almak gibi ince motor becerilerinde zorluk çekmek.
Emme veya yeme sırasında güçlükler.
Hareket sırasında vücudun bir tarafını tercih etmek, örneğin hep aynı el ile uzanmak, veya emeklerken bir ayağı sürüklemek.
Havale ve titreme nöbetleri.
Kas tonusunda çok sert veya çok yumuşak olma gibi değişiklikler.
Kolları yukarı itme, oturma veya emekleme gibi motor becerileri kazanmada gecikme.
Konuşma gelişiminde gecikmeler veya konuşma güçlüğü.
Normal refleksleri olan, ancak sürekli sert kaslar (sertlik).
Öğrenme zorlukları.
Sert kaslar ve abartılı refleksler (spastisite).
Titreme veya istemsiz hareketler.
Yavaş, kıvranma şeklinde hareketler.

SEREBRAL PALSİ TEDAVİSİ VAR MI?

Serebral Palsi, geri döndürülemeyen hastalıklardan biridir. Bununla birlikte, hastalığın seyrine ve hastaların yaşına göre Serebral Palsi’nin semptomları cerrahi ve cerrahi olmayan yollarla giderilmektedir.

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