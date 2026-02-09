Habertürk
        Serenay Aktaş'ın 'AB' ilişkileri

        Flörtleriyle ilgili açıklamalar yapan oyuncu Serenay Aktaş, bir erkek arkadaşından çok kıllı olduğu için ayrıldığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 10:03 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:06
        "Son sevgilim İtalyandı"
        Serenay Aktaş, katıldığı YouTube programında özel hayatına dair itiraflarda bulundu. Şu an hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Aktaş, geçmişteki ilişkileri hakkında konuştu.

        Serenay Aktaş; "Son sevgilim İtalyandı, ondan önce Portekizli, Alman vardı. biri reklamlarda oynayan çikolata erkeklerdendi. Onlardan sonra yerli erkeklere bakınca, dış görünüş olarak, yabancılara göre 'daha düşüktü' diyeyim" ifadelerini kullandı.

        Serenay Aktaş; "Bir flörtümden aşırı kıllı var diye ayrıldım. 'Ben dokunamıyorum tüylü bir şeye' dedim" açıklamasında da bulundu. Aktaş, "İlk buluşmadan sonra flörtünün evine gider misin?" sorusuna ise "Giderim. Muhabbete bağlı. Anne kusura bakma kızın biraz şey... Annem bir şey demez. Flörtlerimi eve getirir konuşuruz. Normal erkek arkadaşlarımla yatakta beraber uyuyabiliyorum" yanıtını verdi.

        Serenay Aktaş, çok başına buyruk olduğu için annesinin kendisini sık sık uyardığını da sözlerine ekledi.

        Parlayan yıldızlar İş Sanat'ta

        İş Sanat'ın genç yetenekleri müzikseverlerle tanıştırdığı Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor. 2 Şubat Pazartesi akşamı 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda Maya Devrim Tanyılmaz (flüt) ve Batu Özcan (vurmalı çalgılar) sahne aldı.

