Serenay Aktaş'ın 'AB' ilişkileri

Serenay Aktaş, katıldığı YouTube programında özel hayatına dair itiraflarda bulundu. Şu an hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Aktaş, geçmişteki ilişkileri hakkında konuştu.

Serenay Aktaş; "Son sevgilim İtalyandı, ondan önce Portekizli, Alman vardı. biri reklamlarda oynayan çikolata erkeklerdendi. Onlardan sonra yerli erkeklere bakınca, dış görünüş olarak, yabancılara göre 'daha düşüktü' diyeyim" ifadelerini kullandı.

Serenay Aktaş; "Bir flörtümden aşırı kıllı var diye ayrıldım. 'Ben dokunamıyorum tüylü bir şeye' dedim" açıklamasında da bulundu. Aktaş, "İlk buluşmadan sonra flörtünün evine gider misin?" sorusuna ise "Giderim. Muhabbete bağlı. Anne kusura bakma kızın biraz şey... Annem bir şey demez. Flörtlerimi eve getirir konuşuruz. Normal erkek arkadaşlarımla yatakta beraber uyuyabiliyorum" yanıtını verdi.

Serenay Aktaş, çok başına buyruk olduğu için annesinin kendisini sık sık uyardığını da sözlerine ekledi.