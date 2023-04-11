'Devin' (Serenay Sarıkaya) ve 'Aslan’ın (Kıvanç Tatlıtuğ) eğlenmek için gittiği mekânda sahnede şarkı söyleyen sanatçının Aslan’a olan yakın davranışları Devin’in dikkatinden kaçmıyor. Sahne alan kişi 'Yaramızda Kalsın' şarkısını seslendirdiği sırada 'Aslan’a ve 'Devin’e sırayla mikrofon uzatırken, 'Aslan’ın yine 'Devin' adına konuşarak sesinin güzel olmadığını söylemesi üzerine 'Devin' eline mikrofonu alarak şarkıyı söylemeye başlıyor.