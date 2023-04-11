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Serenay Sarıkaya'nın 'Aile' dizisinde şarkı söylediği anlar gündem oldu

SHOW TV ekranlarında yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran 'Aile' dizisinde bu akşam ekrana gelecek olan 6'ncı bölümünün ön izleme videosu sosyal medyada gündem oldu. Dizide 'Devin' karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya'nın 'Yaramızda Kalsın' şarkısını söylediği anlar yer aldı

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  • Serenay Sarıkaya'nın 'Aile' dizisinde şarkı söylediği anlar gündem oldu - Magazin haberleri

    SHOW TV'de yayınlanan 'Aile', izleyicilerin yoğun ilgisine mazhar olmaya devam ediyor.

    Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Ay Yapım imzalı 'Aile'nin 6'ncı bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

     
  • Serenay Sarıkaya'nın 'Aile' dizisinde şarkı söylediği anlar gündem oldu - Magazin haberleri

    'Aile'nin ön izleme sahnesinde Serenay Sarıkaya’nın ‘Yaramızda Kalsın’ şarkısını seslendirdiği anlar sosyal medyaya damga vurdu.

  • Bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesinde 'Devin' karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya, güzel sesi ve yorumuyla övgü dolu yorumları topladı.

    Sosyal medyada paylaşılma rekorları kıran sahnede 'Devin', etkileyici sesiyle 'Aslan’ı büyülerken yeni bölümde ikili arasında yaşanacak yeni aşk dolu sahnelerin de sinyallerini veriyor
  • Serenay Sarıkaya'nın 'Aile' dizisinde şarkı söylediği anlar gündem oldu - Magazin haberleri

    'Devin' (Serenay Sarıkaya) ve 'Aslan’ın (Kıvanç Tatlıtuğ) eğlenmek için gittiği mekânda sahnede şarkı söyleyen sanatçının Aslan’a olan yakın davranışları Devin’in dikkatinden kaçmıyor. Sahne alan kişi 'Yaramızda Kalsın' şarkısını seslendirdiği sırada 'Aslan’a ve 'Devin’e sırayla mikrofon uzatırken, 'Aslan’ın yine 'Devin' adına konuşarak sesinin güzel olmadığını söylemesi üzerine 'Devin' eline mikrofonu alarak şarkıyı söylemeye başlıyor.
  • Serenay Sarıkaya'nın 'Aile' dizisinde şarkı söylediği anlar gündem oldu - Magazin haberleri

    Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine; Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

    'Aile', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de

Haberi Hazırlayan : Şeyda Odabaş
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