Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam Bebek'teki bir otelde menajeri ile yemek yedi.

Yaklaşık iki saat kaldığı mekandan çıkarken görüntülenen Sarıkaya, gazetecilerin Kerem Bürsin ile ilgili sorularını yanıtsız bırakarak aracıyla Bebek’ten ayrıldı. Güzel oyuncunun şapkası ve giyim tarzı dikkat çekti.

"İNSANLAR BU SÜREÇTE BİZE SAYGILI OLSUN"

Oyuncu çift Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'den ayrılık haberi gelmişti. Bürsin, geçtiğimiz günlerde Etiler’deki bir mekandan çıkarken görüntülenmişti.

İki yıllık sevgilisi Serenay Sarıkaya ile geçtiğimiz ay ilişkilerini noktalayan oyuncu, ayrılık sorularına, "Çok özele girmeye gerek yok ama insanlardan rica ediyoruz; bu süreçte bize saygılı olsunlar. İkimiz de mutlu olalım" demişti.

"BU KONULARA GİRMEYELİM"

Muhabirlerin Serenay Sarıkaya’nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy ile barıştıkları yönünde çıkan haberleri sorması üzerine ise Bürsin, "Bu konulara hiç girmeyelim, teşekkürler" diyerek Etiler’den ayrılmıştı.

İkilinin, "İlişkimizdeki heyecanı kaybettik ve bu yüzden ayrıldık" dediği öne sürülmüştü.