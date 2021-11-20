Sergen Yalçın: Bu maçın sorumluluğunu almıyorum

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçların ardından sürekli aynı şeyleri söylemenin kendisine zor geldiğini söyledi.

Yalçın maçın ardından yayıncı kuruluşa verdiği demeçte "Vallahi artık basına gelip konuşmak zor geliyor. Her maçtan sonra aynı şeyleri konuşmak, söylemek... Çeşitli bahaneler üretmek skorla ilgili bizi zor duruma sokuyor. Taraftarımızdan, camiamızdan özür diliyoruz. Bu sonuçlar, oynanan oyunlar... Sorumlu olan benim. Alması gereken de benim. Şunu da söylemeliyim. Sahada verilen mücadelenin, oynanan oyunun, isteksizliğin, kabullenmişliğin, hiçbir şey yapmamanın, kazanmak için çaba sarf etmemenin sorumluluğunu da almam. Bundan öncekileri alıyorum ama bu maçı almam. Mağlubiyeti kabullenmiş bir oyuncu grubu vardı. Enerji yoktu. Bizi üzen taraflar bunlar. Çeşitli bahaneler üretmek istemiyorum. Bugün bahane üretecek bir durum yok." ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI

Sezona başlarken kendilerine koydukları hedeflerin çok uzağında kaldıklarını belirten Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşadıklarını, geniş ve iyi bir kadro kurduklarını kaydetti.

Takım olarak beklentilerin çok altında bir performans sergilediklerinin farkında olduğunu dile getiren Yalçın, "Bu durum bizi çok üzüyor. Camiamızdan, taraftarlarımızdan aldığımız sonuçlar, oynanan oyun ve verilen mücadeleden dolayı özür diliyorum. Sahada 11 oyuncu ile başlıyoruz, 15-16 oyuncu ile maçı bitiriyoruz. Birçok hamle yapıyoruz oyunu kurtarmak adına maalesef hiçbir şey tutmuyor. Doğru şey ortaya çıkmıyor." diye konuştu.

"BİR AN ÖNCE TOPARLANMAK VE AYAĞA KALKMAK GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Oyun anlamında da bugün dibe vurduklarına dikkati çeken Yalçın, şu değerlendirmede bulundu:

"Daha önce oynanan oyunlarda mücadele, kazanma arzusu, pozisyonlar varken bugün oyun anlamında dibe vurduğumuzu düşünüyorum. O yüzden çok üzgünüz ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Göreve başlayalı 2 yıl oldu. Bazen futbolda beklentilere cevap veremiyor, beklentilerin çok gerisinde kalıyorsunuz. Sonuçlar ve skorlar istediğiniz gibi olmadığı zaman sorumlu tabii ki ben oluyorum. Bir an önce toparlanmak ve ayağa kalkmak gerektiğini düşünüyorum. Oyuncuların da buna cevap vermesi gerekiyor. Oynayan oyuncular çünkü. Onların daha sağlam durması ve daha fazla mücadele etmesi gerekiyor. Enerjinin yüksek olması, çok daha fazla kazanma arzusu gerekiyor. Bunların maalesef çok altındayız."

Bir basın mensubunun "Vazgeçmiş bir Beşiktaş görüyoruz. Bunun tespitini yapabiliyor musunuz?" sorusuna Yalçın, "Bugünkü oyunun ve mücadelenin bir açıklaması yok. Maalesef bugünle ilgili 'Şöyle oldu, böyle oldu.' diyemiyorum çünkü hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yapmadık. Her konuda aşağıdaydık. Bu maçın açıklamasını yapamıyorum. Bugün psikolojik, oyunsal hem de sonuç anlamında artık dibe vurduğumuz bir akşamdı. İki seneden bu yana bu kadar çaresizce kenarda oturduğumuzu, çaresizce oyunu izlemek zorunda kaldığımızı hatırlamıyorum." yanıtını verdi.

İçinde bulundukları durumun gerçekten kötü ve iç açıcı olmadığını aktaran Sergen Yalçın, "Bu kadar motivasyonu düşük, oyundan uzak, mücadele etmeyen bir oyuncu grubu... Bunun nedenlerini araştırıyoruz ama bugünün sebebini söyleyemem. Bu kadar çaresiz bir oyun, bu kadar çaresiz oturan bir teknik ekip. Oyuncu değişikliği yapıyoruz, oyunu değiştirmeye çalışıyoruz ancak sahada maalesef cevap alamıyoruz. Ortada bir oyun yoktu." ifadelerini kullandı.