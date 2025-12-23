Sergen Yalçın'dan derbide beş değişiklik!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe’ye konuk oldukları Türkiye Kupası C Grubu maçına Süper Lig’de son oynadıkları Çaykur Rizespor mücadelesinin 11’inden 5 değişiklik yaparak çıktı.

Chobani Stadı'ndaki derbide siyah-beyazlı takım Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Devrim Şahin, Tammy Abraham ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı ekipte yedek kulübesinde ise Mert Günok, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Ahmet Sami Bircan şans bekledi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendikleri maça göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

53 yaşındaki teknik adam, savunmada Taylan Bulut, Gabriel Paulista ve Rıdvan Yılmaz'ın yerine Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu ve David Jurasek'e formayı teslim etti. Sergen Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz'ın yerine ise Salih Uçan ile Devrim Şahin'e şans verdi.

Yalçın, bu maçta oynatmadığı 5 oyuncuyu ise kulübeye çekti.