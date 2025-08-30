Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Sergen Yalçın'lı Beşiktaş Alanya maçına hazır - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın'lı Beşiktaş Alanya maçına hazır

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 17:03 Güncelleme: 30.08.2025 - 17:03
        
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

        Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

