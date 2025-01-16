Serginho için transfer açıklaması!

Teknik direktör arayışlarının yanı sıra bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta öncelikli hedef kanat takviyesi gerçekleştirmek.

Siyah-beyazlıların bu bölge için listeye aldığı isimlerden birisi Danimarka'nın Viborg takımında forma giyen Serginho oldu.

İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol'un da peşinde olduğu 23 yaşındaki futbolcu, geleceği hakkında kulübünden önemli bir açıklama geldi.

Viborg Sportif Direktörü Mads Agesen, Danimarka basınından Bold'da yer alan açıklamasında; "Söylentiler çıktığında çok fazla yorum yapmamayı tercih ederim, ancak Serginho'nun Viborg'dan daha büyük kulüplerin listelerinde yer alması beni şaşırtmaz" diye konuştu.

Mads Agesen, 23 yaşındaki futbolcunun sonbaharın bir kısmında sakat olmasına rağmen, üstüne koyduğu üretkenlikle Danimarka Süper Ligi'nin en iyi kanat oyuncularından biri olduğunu kanıtladığını söyledi.

Agesen, Serginho'nun sözleşmesinin Haziran 2026'da sona ereceğinin hatırlatılarak "Onunla sözleşme uzatmak istiyor musunuz? Yoksa bu dönemde mi, yaz transfer döneminde mi satılmalı?" sorusunun sorulması üzerine "Menajeri ile hem kısa hem de uzun vadeli planlar konusunda iyi bir diyaloğum var. Hiç kimsenin öngörmediği bazı olasılıklar ortaya çıkabilir. Transfer dönemi devam ettiği sürece ona odaklanıyoruz. Eğer transfer dönemi bittikten sonra burada olursa sözleşme uzatma konusunda diyaloğumuz devam edecek" yanıtını verdi.

Danimarka takımında toplam 45 maça çıkan futbolcu, 5 kez fileleri havalandırırken 19 defa da asist yaptı. Serginho'nun bu sezon 15 maçta 3 gol, 13 asisti bulunuyor.