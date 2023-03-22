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Galatasaray'da Sergio Oliveira, bir açıklama yaparak Kerem Aktürkoğlu'yla kavga iddialarını yalanladı.

Sarı kırmızılı takımın Portekizli futbolcusu, Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı paylaşımın altında iddialara anıt verdi.

Oliveira, "Kavga ettiğimizi söylüyorlar ama sen milli takımdasın. Çok akıllıklar her zamanki gibi. İyi şanslar kardeşim." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu ise buna yanıt olarak, "Galatasaray'da oynuyorsak bu yalan haberlere karşı mücadele etmek zorundayız. Teşekkürler kardeşim." dedi.