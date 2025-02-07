Sergio Ramos resmen Monterrey'de!
38 yaşındaki İspanyol stoper Sergio Ramos, Meksika 1. Lig ekiplerinden Monterrey ile 2025 Aralık'a kadar sözleşme imzaladı.
Giriş: 07.02.2025 - 09:33 Güncelleme: 07.02.2025 - 09:33
Sezonun ilk devresini kulüpsüz geçiren Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu.
38 yaşındaki İspanyol yıldız, Meksika 1. Lig ekiplerinden Monterrey ile 2025 Aralık'a kadar sözleşme imzaladı.
17 haftası tamamlanan ligde 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Monterrey, 31 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.
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