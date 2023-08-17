Sergio Ramos'un istediği maaş belli oldu! Beşiktaş ve Galatasaray...
Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde olan Sergio Ramos ile ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı. İspanyol futbolcunun istediği maaş ortaya çıktı
Transferde adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Sergio Ramos'un, Meksika'nın CF America takımıyla görüştüğü ve yüksek taleplerde bulunduğu iddia edildi.
İspanya'nın Marca Gazetesi'nin haberine göre; CF America Başkanı Santiago Banos, Ramos'un kardeşi olan Rene Ramos ile görüştüğünü belirterek, "Açıkçası Sergio'nun maaş parametrelerinin Meksika'da ödenebileceklerle hiçbir ilgisi yok." dedi.
37 yaşındaki defans oyuncusunun net 7 milyon euro maaş talep ettiği, bu rakamın vergilerler 10 milyon euroyu bulduğu belirtildi.
Ayrıca yıldız futbolcunun Meksika'nın seçkin bir bölgesinde lüks bir malikane ve lüks bir otomobil istediği de öne sürüldü.
Bu taleplerin ardından CF America'nın görüşmelerden çekildiği öğrenildi.
EL MUNDO'YA GÖRE ARABİSTAN'I İSTEMİYOR
El Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Beşiktaş ve Galatasaray, Sergio Ramos transferi için yarışıyor. Sergio Ramos, Türk kulüplerinden 7.5 milyon euro yıllık ücret talep ediyor.