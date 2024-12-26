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        Haberler Bilgi Magazin Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Masterchef'in konuğu Şef Serhat Doğramacı hangi sene yarıştı, nerelerde çalıştı?

        Serhat Doğramacı Masterchef'in konuğu oldu! Serhat Doğramacı kimdir?

        MasterChef Türkiye'nin unutulmaz isimlerinden biri olan Serhat Doğramacı, yarışmada sergilediği performansla adından sıkça söz ettirmişti. Şimdi ise gastronomi dünyasında büyük başarılara imza atmaya devam eden Doğramacı, Michelin yıldızlı restoranı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yarışmada kazandığı tecrübeleri iş hayatına taşıyan başarılı şef, MasterChef'e konuk olarak dönüyor. Peki, Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında, nerelidir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 18:33 Güncelleme: 26.12.2024 - 18:40
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        Yarışma mutfaklarından Michelin yıldızlı restoranlara uzanan bir başarı hikayesi… MasterChef Türkiye’de yeteneği ve azmiyle izleyenleri kendine hayran bırakan Serhat Doğramacı, bu kez konuk olarak ekranlara dönüyor. Mezra Yalıkavak adlı restoranıyla gastronomi sahnesinde adından söz ettiren Doğramacı’nın yaşam öyküsü, genç şeflere ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Peki, Serhat Doğramacı kimdir? İşte merak edilen ayrıntılar...

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        MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

        1980'li yılların sonunda doğan Serhat Doğramacı, genç yaşlarında küçük mutfaklarda kariyerine başlayan Doğramacı, stajyerlik şef yardımcılığı gibi pek çok alanda birçok mekanda çalışarak kendini geliştirmiştir.

        2020 yılında MasterChef kupasını kaldıran Serhat Doğramacı, gastronomi sektöründe yavaş yavaş tanınır hale gelmiştir. İstanbul'da bir burger restoranı Masterchef Serhat, Bodrum'da ise doğal yaşamı destekleyen bir mekana imza atmıştır. Evli olan Şef Serhat Doğramacı'nın eşi Burcu Doğramacı da gastronomi alanında çalışıyor.

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        MASTERCHEF SERHAT MİCHELİN YILDIZI ALDI!

        Yarışmadaki şampiyonluğu ardından kariyerine yükselişle devam eden Serhat Doğramacı burger restoranı ardından Bodrum'da da bir restoran sahibi oldu. Yetenekli şef Michelin 'Genç Şef' ödülünü ve Michelin Yeşil Yıldızı kazandı.

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