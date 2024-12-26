MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

1980'li yılların sonunda doğan Serhat Doğramacı, genç yaşlarında küçük mutfaklarda kariyerine başlayan Doğramacı, stajyerlik şef yardımcılığı gibi pek çok alanda birçok mekanda çalışarak kendini geliştirmiştir.

2020 yılında MasterChef kupasını kaldıran Serhat Doğramacı, gastronomi sektöründe yavaş yavaş tanınır hale gelmiştir. İstanbul'da bir burger restoranı Masterchef Serhat, Bodrum'da ise doğal yaşamı destekleyen bir mekana imza atmıştır. Evli olan Şef Serhat Doğramacı'nın eşi Burcu Doğramacı da gastronomi alanında çalışıyor.