Serhat Kılıç 'Müzikoman'la Fişekhane'de

Oyuncu Serhat Kılıç, pandemi nedeniyle uzak kaldığı sahnelere tek kişilik müzikli gösterisi “MÜZİKOMAN-Saçmalıklar Çağı” oyunu ile hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Serhat Kılıç’ın Özlem Esmergül ile birlikte yazdığı MÜZİKOMAN-Saçmalıklar Çağı oyunu, İstanbul’un yeni kültür-sanat, gastronomi ve iyi yaşam merkezi Fişekhane’de 24 Aralık Cuma günü perde diyecek. Saat 20.30’da başlayacak olan oyun, içinde yaşadığımız çağın giderek amorflaşan insanını müzik üzerinden okuyan çok katmanlı ve eğlenceli bir bakış açısı ile sergileyecek.