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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Serhat Sütlü: 2 puan bıraktık! - Kasımpaşa Haberleri

        Serhat Sütlü: 2 puan bıraktık!

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Serhat Sütlü, pozisyonları değerlendirmede sorun yaşadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 22:57 Güncelleme: 07.04.2025 - 22:57
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        "2 puan bıraktık!"
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        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sütlü, "Bütün planlarımızı 11'e 11'de galibiyet üstüne yapmıştık. Beşiktaş'a karşı planlarımızı yerine getirdik ama 10 kişi kalan rakibe karşı oyunu daha çok tutma ve pozisyonları değerlendirmede zayıf kaldık." dedi.

        Galibiyete ulaşamadıkları için üzgün olduklarını aktaran Sütlü, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Eksik de kalsa büyük bir takıma karşı oynuyorsunuz. Paulista'nın arkasına attığımız toplarla sonuçlara da gittik. Pozisyonlar bulduk, atamayınca rakibin direncini arttırıyorsunuz. Maçın sonlarına doğru karambole dönen bir oyununun sonucunda 2 puan bıraktık." ifadelerini kullandı.

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