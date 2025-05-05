Serhat Sütlü: Bizim için üzücü bir sonuç

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik sorumlu Serhat Sütlü, sonuca üzüldüklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sütlü, kazanmaya odaklı plan yaptıklarını ancak bunu gerçekleştiremediklerini belirtti.

Performanslarından dolayı oyuncularına teşekkür eden Sütlü, şunları kaydetti:

"Bizim için üzücü bir sonuç. Maçın başında da belirttiğim gibi tamamen kazanmaya odaklı planlar yaptık. Fatih hoca geldikten sonra tamamen değişen bir Trabzonspor var. Topa sahip olmaya çalışan bir takım, bunun bilincindeydik. Başlangıçtan bitişe kadar baskılı bir oyun ortaya koyduk. Biz de oynamayı isteyen bir ekibiz, bu noktada hiç geri çekilmedik. Üstünlüğü elimizde tuttuk ve pozisyonlar ürettik. Kazanma istekleri ve verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. İlk geldiğimiz günden beri daha fazla gol yiyen bir Kasımpaşa vardı. Gol yeme oranını düşürmek istiyorduk, bunu da minimize etmeye çalışıyoruz. İç sahada daha az kazanan bir Kasımpaşa, iç sahada puan vermeme noktasında başarı ortaya koydu. Eksiklerimiz var elbette. Eksiklerimizi tamamlamaya devam ediyoruz."