Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Serhat Sütlü: Ligi en üst sırada tamamlamak istiyoruz - Kasımpaşa Haberleri

        Serhat Sütlü: Ligi en üst sırada tamamlamak istiyoruz

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'u 3-0 yenen Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Serhat Sütlü, istekli ve arzulu futbollarını sürdürdüklerini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 18:48 Güncelleme: 10.05.2025 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ligi en üst sırada tamamlamak istiyoruz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sütlü, maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergilediklerini belirtti.

        Oyuncu grubunun baskılı futbola çok müsait olduğunu aktaran Sütlü, şunları kaydetti:

        "Geldiğimizden beri ortaya koymak istediğimiz istekli futbolu bugün de sahaya yansıtmaya çalıştık. Maçın başından sonuna kadar oyuncularımızın oyunun her anını istiyor olması ve kazanma arzusu çok değerli. Baskılı, coşkulu, istekli oyun istediğimizi en baştan beri oyunculara ifade etmiştik. Oyuncu grubumuz buna çok müsait. Her çıktığımız oyunu domine etmek ve kazanmak için sahada olduk. Çocuklar bu isteğe çok olumlu cevap verdi. Sistem ve oyuncu grubu çok net birbiriyle eşleşmiş oldu. Son haftalara gelirken 1 maç daha kazandık. Bundan sonra kalan maçlarımıza 3 puan parolasıyla çıkıp en üst sırada ligi tamamlamak istiyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 2'si ağır 20 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 2'si ağır 20 yaralı
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        El Clasico müjdesi!
        El Clasico müjdesi!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!