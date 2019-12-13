Serhat Tutumluer – Hazar Şadoğlu kimdir?

2019 yılı yapımı olan ve ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Hazar karakterini canlandıran Serhat Tutumluer oyunculuk performansı ile yine göz dolduruyor. Peki Serhat Tutumluer kimdir? Usta oyuncu hakkında bilmek istediğiniz tüm sorularınızın detaylarını haberimizde sizler için derledik.

Usta oyuncu Serhat Tutumluer, 29 Haziran 1972 (47 yaşında) yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiş ve Eskişehir'de büyümüştür. İlk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir’de altıktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde üniversite hayatına başlayan Serhat Tutumluer, burada bir yıl okuduktan sonra kariyerini oyunculuk alanına çevirmiş ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne geçiş yaparak buradan mezun olmuştur.

Serhat Tutumluer, mezun olduktan sonra Televizyon karşısına ilk olarak 1996'da Tersine Akan Nehir ile geçen Serhat Tutumluer, sertap parman ile birlikte oynamıştır. Serhat Tutumluer, 1995 – 1997 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sözleşmeli sanatçı olarak çalıştı ve birçok oyunda rol üstlendi. Sözleşmeli olarak çalıştığı Ankara Devlet Tiyatrosu'nda "Sevda Türküsü", " Budala", "Giordano Bruno, "Küçük Nasreddin" adlı oyunlarda performans sergileyerek ardından 1997 yılında İzmit Şehir Tiyatrosu'na girdi. İzmit Şehir Tiyatrosu’nda da 2009 yılına kadar başarılı bir şekilde oyunlar sergiledi. 2009 yılından sonra ise kurucularından biri olduğu İstanbul Talimhane Tiyatrosunda görev almaya başladı ve oyunlar oynadı.

2008 yılında yapımcı, senaristi ve yönetmeni Tolga Örnek olan "Devrim Arabaları" isimli sinema filminde oynadı. Filmin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Taner Birsel, Ali Düşen kalkar, Halit Ergenç, Altan Gördüm, Onur Ünsal, Selçuk Yöntem, Vahide Gördüm, Uğur Polat, Sait Genay, Murat Serezli gibi usta oyuncular ile birlikte oynamış ve bu filmdeki performansı ile ödüle layık görülmüştür.

2011 - 2013 yılları arasında "Umutsuz Ev Kadınları" isimli dizide Songül Öden,Bennu Yıldırımlar, Ceyda Düvenci, Evrim Solmaz, Özge Özder, Deniz Uğur ile beraber rol aldı ve bu dizide Sinan karakterini canlandırdı.

Aralık 2014 te TRT ekranlarında yayına başlayan ve Bir Osmanlı Polisiyesi olarak çekilen Filinta isimli dizide Boris Zaharyas karakterini canlandırdı. Filmde başrollerde Mehmet Özgür (Kadı Gıyaseddin Hatemi),Onur Tuna (Filinta Mustafa),Damla Aslanalp (Lara Zaharyas),Yosi Mizrahi (Esad Paşa),Naz Elmas (Azize),Bülent Alkış (Padişah),Kayra Şenocak (Hasan) gibi isimler rol almıştır.

Son olarak ise ATV ekranlarında yayınlanan ve beğeni ile izlenen Hercai dizisinde Hazar karakterine hayat veren Serhat Tutumluer, Şadoğlu Ailesinin en büyük oğlunu oynuyor. Ayrıca dizinin başrol oyuncu karakteri Reyhan ve Gül’ün Babasıdır. Doğrudan şaşmadan yapıcı yollarla ailesini korumanın peşinde olan dürüst ve merhametli bir karakteri oynuyor.

Oyunculuktaki başarısı kadar yakışıklılığı ve karizması ile de dikkatleri üzerine çeken Serhat Tutumluer 1.85 metre boyunda, 82 kilo ve Yengeç burcudur. Serhat Tutumluer, 2007 yılında kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan Senan Kara ile evlendi ve bu evliliğinden bir oğlu vardır.

Dalış tutkunu olan Serhat Tutumluer, aynı zamanda yamaç paraşütü yapmayı ve klasik müzik dinlemeyi çok seviyor. Sohbet etmenin kendisi için bir motivasyon olduğunu dile getiren usta oyuncu Serhat Tutumluer sohbet ederek eğlendiğini ve dünyada en çok sevdiği şeyin konuşmak olduğunu belirtiyor. Müzik tutkusu ile Serhat Tutumluer'i İstanbul'da nerede blues ve caz performansları sergileniyor ve çalıyor ise oralarda bulabilirsiniz.

Serhat Tutumluer’in aldığı ödüller

2009 - 14.Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Devrim Arabaları Filmi ile)

2008 - 27.İstanbul Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu (Ara Filmi ile)

Serhat Tutumluer’in rol aldığı tiyatro oyunları

Yastık Adam

Kız Tavlama Sanatı

Oyunun Oyunu

Bir Sevda Türküsü

Budala

Giordano Bruno

Küçük Nasrettin - Kukla Oyunu

Aşk Delisi Bir de Yolluk

Küller Küllere

Hamlet

Sokağa Çıkma Yasağı

Hakimiyet-i Milliye Aşevi

Nasrettin Hoca

Kuvayi Milliye Destanı - Kukla Oyunu

Üç Kuruşluk Opera

Karar Kimin

İsli Sisli Pis Puslu

Bahar Noktası

Şahmeran Hikayesi - Gölge Kukla Oyunu

Cimri

Yedi Cüceler ve Dev

Serhat Tutumluer’in rol aldığı diziler

2014 - Filinta "Bir Osmanlı Polisiyesi (Boris Zaharyas)

2011 - 2013 - Umutsuz Ev Kadınları (Sinan)

2010 - Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (Yüzbaşı Metin Orhun karakteri)

2009 - Kül ve Ateş (Ömer Toprak)

2008 - Ayışığı (Kemal Aydost)

2006 - 2007 - Ezo Gelin (Kadim Avşar)

2006 - Esir Kalpler (Demir Uyguner)

2006 - Erkekler Ağlamaz (Murat)

2004 - Sahra (Mithat Demircan)

2004 - Kasırga İnsanları (Alphan)

2003 - Çaylak (Asım)

1996 - Tersine Akan Nehir

Serhat Tutumluer’in rol aldığı filimler

2011 - Yeraltı (Cevat)

2009 - Siyah Beyaz (Ayten'in Sevgilisi)

2009 - Kıskanmak (Halit)

2008 - Devrim Arabaları (İsmet)

2007 - Ara (Veli)

2006 - Arthur ile Minimoylar (Türkçe Seslendirme)

2005 - Cenneti Beklerken (Nakkaş Eflatun)

2004 - Büyü (Tarık)