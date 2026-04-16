        Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, CHP'den AK Parti'ye geçti | Son dakika haberleri

        Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, CHP'den AK Parti'ye geçti

        Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 18:43 Güncelleme:
        CHP'den AK Parti'ye geçti

        Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Serik'i geleceğe daha güçlü hazırlamak ve en iyi hizmeti sunmak amacıyla AK Parti'ye katıldığını bildirdi.

        ​​​​​​​Kumbul, yaptığı yazılı açıklamada, vatanını ve milletini seven bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, hayatı boyunca milli ve manevi değerlere bağlı kalmanın en büyük ilkesi olduğunu ifade etti.

        Siyaset anlayışının temelinde millete hizmet etmek olduğu değerlendirmesinde bulunan Kumbul, ortak aklı önceleyerek ve değerler üzerinden yol yürüyerek toplumun ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Kumbul, şunları kaydetti:

        "Son dönemde içerisinde bulunduğum siyasi zeminde, hizmet odaklı yaklaşım yerine farklı önceliklerin öne çıkması, benim benimsediğim siyaset anlayışıyla örtüşmemeye başlamıştır. Bu durum, milletimize daha güçlü ve etkin hizmet edebilmek adına yeni bir değerlendirme yapmamı gerekli kılmıştır. Benim için esas olan polemik değil hizmet, ayrışma değil birlik, şahsi hesaplar değil milletimizin menfaatleridir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda, Serik'imizi geleceğe daha güçlü hazırlamak, devam eden ve planlanan projelerimizi daha etkin bir şekilde hayata geçirmek ve hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak amacıyla yeni bir yol yürümeye karar verdim. Bu doğrultuda Adalet ve Kalkınma Partisi saflarına katılma kararı aldığımı kamuoyuna saygıyla duyuruyorum."

        Öte yandan AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker de yaptığı açıklamada, Serik için hizmeti ön planda tutan yeni bir dönemin başladığını belirterek, ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle ilçeye değer katacak projelere odaklanacaklarını ifade etti.

        *Haberin görselleri DHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
