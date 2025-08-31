Serik Spor: 2 - Bodrum FK: 4 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Serik Spor'u 4-2 mağlup etti. Fredy (2), Taulant Seferi ve Zdravko Dimitrov'un golleriyle galibiyete ulaşan Bodrum FK, puanını 8'e yükseltti. Serik Spor ise haftayı 4 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Serik Spor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 4-2'lik skorla Bodrum FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 12 ve 25. dakikalarda penaltıdan Fredy, 57'de Taulant Seferi ve 68. dakikada Zdravko Dimitrov attı. Ev sahibinin gollerini ise 63'te Marcos Silva (p) ve 72. dakikada Erhan Çelenk kaydetti.
Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 8'e yükseltirken, Serik Spor ise 4 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Serik Spor, Iğdır FK'ya konuk olacak. Bodrum FK, evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.