        Serinlemek için girdiği çayda boğuldu - Güncel haberler

        Serinlemek için girdiği çayda boğuldu

        Diyarbakır ile Batman arasında bulunan tarihi Malabadi Köprüsü altındaki Batman Çayı'na serinlemek için giren ve gözden kaybolan kişi boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 19:22 Güncelleme: 21.08.2025 - 19:22
        Serinlemek için girdiği çayda boğuldu
        Olay, öğleden sonra Malabadi Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Serinlemek için köprünün altından geçen Batman Çayı’na giren Osman Hülagü, bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Timi ile Diyarbakır Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları sonucu Hülagü’nün cansız bedeni sudan çıkarıldı. Hülagü’nün cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #Batman
        #Diyarbakır
        #Batman çayı
        #yerel haber
