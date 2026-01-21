Habertürk
        Serkan Aydından Ufuk Özkan'a: Güzel günlerimizi hatırla dostum

        Serkan Aydından Ufuk Özkan'a: Güzel günlerimizi hatırla dostum

        Acil karaciğer nakli olması gereken Ufuk Özkan için arkadaşı Serkan Aydın, yıllar öncesine ait fotoğraflar ile duygusal bir paylaşımda bulundu; "Güzel günlerimizi hatırla dostum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 09:10 Güncelleme: 21.01.2026 - 09:10
        "Güzel günlerimizi hatırla"
        2023'te siroz teşhisi konulan, yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam eden oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

        Acilen karaciğer nakli olması gereken Ufuk Özkan'ı bu süreçte dostları yalnız bırakmıyor. Ünlü isimler, Özkan'a destek olmak için zaman zaman hastaneye gitmesinin yanı sıra sosyal medyadan da oyuncu için donör çağrısında bulunuyor.

        Oyuncu Serkan Aydın da sosyal medya hesabından Ufuk Özkan ile yıllar önce çektirdiği fotoğrafları yayımlayıp, paylaşımıyla arkadaşına moral verdi.

        Serkan Aydın, Ufuk Özkan'a; "Hey gidi günler hey... İyi olacaksın dostum çok az kaldı. Güzel günlerimizi hatırla dostum. O günler gibi aramızda olacaksın" sözleriyle seslendi.

        Serkan Aydın, Ufuk Özkan ve Sinan Çalışkanoğlu
        Serkan Aydın, Ufuk Özkan ve Sinan Çalışkanoğlu
        #Ufuk Özkan
        #serkan aydın
