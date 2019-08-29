Serkan Çinioğlu ve Sırma’dan yepyeni bir soluk



3 Kristal Elma, 2 Felis ödüllü Serkan Çinioğlu, “Bizden Önce”nin Future Bass tarzında düzenlediği altyapısının çalışmalarına geçtiğimiz yıl başlayıp, bu altyapıyı Sırma ile güçlerini birleştirerek bir şarkıya dönüştürdü.

Sözlerinin Sırma’ya, müziğinin Serkan Çinioğlu ve Sırma’ya, düzenlemesinin Serkan Çinioğlu’na ait olduğu şarkının Mixing ve Mastering görevini de, ses mühendisi Mert Kazak üstlendi.

Geçtiğimiz iki yıldır hem Türkiye’de, hem de uluslararası platformlarda özgün tarzıyla farkını ortaya koyan vokalist, şarkı yazarı ve prodüktör Sırma, “Bizden Önce”nin nasıl geliştiğini şu sözlerle aktarıyor:

“Serkan bana üzerinde çalıştığı altyapıyı gönderdiğinde New York’taydım. Bana bu tür ortak çalışma teklifleri geliyor sık sık, ama bu konuda oldukça seçiciyim; inanmazsam hiç üzerinde çalışmayı denemiyorum bile. Serkan’ı o noktada hiç tanımamama rağmen projesinden o kadar ilham aldım ki, vokal melodileri de, sözler de hemen düşüverdi aklıma. Yazarken hiç zorlanmadım. Vokal kayıtlarını kendi evimde, New York’ta aldım, sonra Serkan’a gönderdim. Ardından İstanbul'da buluşup mix üzerinde fikir paylaşımı yaptık. Sonunda da şarkımızı herkese duyurma zamanı geldi. Dinleyicilerimizle buluşacağımız için çok heyecanlıyız.”

Daha önce hem Amerika’da hem de Türkiye’de dikkat çeken çalışması “Coming Undone” ile Apple Music’in global radyo istasyonu Beats 1’da yerini alan, “Belki Bir Gün” isimli ilk Türkçe teklisiyle Spotify Viral 50 listesinde 3. sıraya yerleşen Sırma, Türkçe müzik piyasasıyla ikinci buluşmasını, Serkan Çinioğlu ile yarattığı “Bizden Önce” ile, böylece gerçekleştirmiş oldu.