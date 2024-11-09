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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Serkan Damla: Takımı layık olduğu yerlere taşıyacağız - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Serkan Damla: Takımı layık olduğu yerlere taşıyacağız

        Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Serkan Damla, 1-0 mağlup oldukları Eyüpspor maçı sonrası, "İnşallah takımımızı layık olduğu yerlere taşıyacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 22:33 Güncelleme: 09.11.2024 - 22:33
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        "Takımı layık olduğu yere taşıyacağız"
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        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor evinde Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

        "TAKIMI LAYIK OLDUĞU YERLERE TAŞIYACAĞIZ"

        Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Serkan Damla, ilk 15 dakikada rakibe boyun eğdiklerini ancak sonrasında oyunu domine edip, topa sahip olduklarını anlatarak şunları söyledi:

        “Pozisyon vermeden, üreten bir takıma dönüştük. Sonuçlandırmada sıkıntılarımız oldu. Genç oyuncularımız var. Tabii ki gün geçtikçe hem takım hem de bireysel anlamda üzerine koyuyorlar. Sonuçta futbolda gol atamadığınızda mağlup oluyorsunuz. Sahadaki inanç, azim ve mücadelemiz gayet iyiydi. Ligin boyu kısalıyor, bunun farkındayız. Galibiyeti olmayan tek takım konumundayız. İnancımızdan asla bir şey kaybetmedik. Oyuncu kardeşlerim oyununu geliştirip, sonuçlandırmada da daha çok çalışacak. İnşallah takımımızı layık olduğu yerlere taşıyacağız.”

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