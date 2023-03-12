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Serkan Ortaç kimdir, hastalığı neydi? Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç'ın vefat sebebi nedir?

Serdar Ortaç'ın acı günü... Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, kardeşi Serkan Ortaç'ın hayata gözlerini yumduğunu açıkladı. Söz konusu acı haberin ardından Serkan Ortaç'ın hayat hikayesi ve vefat sebebine dair bilgileri bir araya getirdik.

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  • Serkan Ortaç kimdir, hastalığı neydi ve kaç yaşındaydı? Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç'ın vefat sebebi nedir? Serkan Ortaç neden öldü?

    Serdar Ortaç kardeş acısıyla sarsıldı. 53 yaşındaki şarkıcının kendisinden 14 yaş küçük kardeşi Serkan Ortaç'ın yaşamını yitirdiği açıklandı. İşte, Serkan Ortaç'ın vefatına dair ayrıntılar...
  • Serkan Ortaç kimdir, hastalığı neydi ve kaç yaşındaydı? Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç'ın vefat sebebi nedir? Serkan Ortaç neden öldü?

    SERKAN ORTAÇ KİMDİR?

    Ünlü şarkıcın Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç, 1984 yılında dünyaya geldi. Evli ve 2 çocuk babası Serkan Ortaç, yaşamını İstanbul'da sürdürüyordu.
  • Serkan Ortaç kimdir, hastalığı neydi ve kaç yaşındaydı? Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç'ın vefat sebebi nedir? Serkan Ortaç neden öldü?

    SERKAN ORTAÇ NEDEN VEFAT ETTİ?

    Bir süredir, halk arasında Domuz Gribi olarak bilinen H1N1 ile mücadele eden Serkan Ortaç'ın söz konusu virüsten yaşamını yitirdiği iddia edildi.
  • Serkan Ortaç kimdir, hastalığı neydi ve kaç yaşındaydı? Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç'ın vefat sebebi nedir? Serkan Ortaç neden öldü?

    SERDAR ORTAÇ ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

    Sevilen şarkıcı Serdar Ortaç, “Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi yarın 12 Mart pazar günü, öğle namazına takiben Suadiye Camisi’nde kılınıp Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir” mesajıyla duyurdu.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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