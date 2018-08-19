HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

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Esin Övet: Sertab Erener haksız değil ama Demet Akalın da haksız değil. Sezen Aksu'nun da atarlı şarkıları var ama 90'lardaki atarlı şarkılarla günümüzün atarlı şarkıları aynı değil. 90'lardaki atarlı şarkılarda tuhaf bir derinlik vardı. O derinlik insanların içine işliyordu. Şimdiki şarkılar suya yazı yazarcasına hemen tükeniyor. Kimsenin hafızasında kalmıyor. Yeni nesil bile hala atarlı da olsa 90'lardaki şarkıları dinliyor.

Oben Budak: Sertab’ın hangi şarkısı Demet Akalın’a atarlı şekilde yansımış acaba? “Çok yıkıldım zor avundum” diyen 'Zor Kadın' mı yoksa “Giden gitsin” diyen 'Aldırma' mı? Döneminde söylenen Sezen Aksu ve Sertab Erener şarkılarının alt yapısıyla Demet’in şarkıları karşılaştırılmasın lütfen. Bu armut ve elma ayrımının çok ötesinde çünkü. Sezen Aksu’nun en piyasa şarkısı 'Hadi Bakalım’dır ama o bile kültleşmeyi başarmış, pop müzikte devrim gerçekleştirmiş bir şarkıdır.