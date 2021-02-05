Sertab'ın antik kent ziyareti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

Pandemi sürecini kalabalıktan uzakta geçirmeyi tercih eden Sertab Erener, 4 kişilik bir ekiple çıktıkları gezide Yatağan - Milas karayolu üzerindeki Stratonikeia antik kentini ziyaret etti.

Kazı çalışmaları devam eden Stratonikeia antik kentinde Sertab Erener'e kazı Başkanı Bilal Söğüt eşlik etti. Stratonikeia ve Lagina antik kentinin kazı başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, kazı çalışmalarının her iki antik kentte de devam ettiğini söylerken, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sonrası ziyaretçi sayımızda büyük artış oldu. Sayın valimizin, belediye başkanımızın ve GEKA'nın destekleri ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ünlü isimlerin de dikkatini çekiyor. Sertab Hanım, 4 arkadaşıyla antik kentimizi ziyaret etti. Kendisine antik kentimiz hakkında bilgiler aktardık. Önümüzdeki süreçte broşür bastırarak Muğla'mızın önemli yerli ve yabancı giriş ve seyahat noktalarında bu broşürleri dağıtmak istiyoruz" dedi.