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        Haberler Spor Basketbol Sertaç Komsuoğlu: Maratonun en önemli bölümü bizi bekliyor - Basketbol Haberleri

        Sertaç Komsuoğlu: Maratonun en önemli bölümü bizi bekliyor

        Fenerbahçe Kulübü'nün Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, THY Euroleague'de Final-Four'a yükseldikleri Paris karşılaşmasının ardından, "Maratonun en önemli bölümü bizi bekliyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 00:48 Güncelleme: 30.04.2025 - 00:48
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        "Maratonun en önemli bölümü bizi bekliyor"
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        Fenerbahçe Kulübü'nün Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Final-Four hakkında açıklamalarda bulundu.

        "MARATONUN EN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ BİZİ BEKLİYOR"

        Final Four için, "Maratonun en önemli bölümü" diyen Sertaç Komsuoğlu'nun sözleri şu şekilde:

        "Maraton daha bitmedi. Çok mutluyuz Final-Four'a kaldığımız için maratonun en önemli bölümü bizi bekliyor. İnşallah maratonun sonu çok güzel olsun. Her şeyden önce aileme teşekkürle başlıyorum. Çünkü bizler bu yöneticiliği yaparken evimizden, ailemizden uzakta kalıyoruz. Onlara çok az vakit ayırabiliyoruz. Onlara beni destekledikleri için teşekkür ediyorum."

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        "Başkanımız ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Başkanımız Ali Koç, basketbol şubesinin her zaman daha iyi yerlere gelebilmesi için bize büyük destek verdi. Bu takım bir günde oluşmadı. Bu takıma çok emek verdik. Burada da gerek başkanımızın gerek yönetim kurulunun destekleri göz ardı edilmemeli."

        "Her zaman olduğu gibi en büyük teşekkürü taraftarımız hak ediyor. Burada gördünüz, dünyanın neresine gitsek Fenerbahçe taraftarı bizi yalnız bırakmıyor."

        "Mutluyuz. Türkiye Kupası ile başladık. Şimdi Final-Four'dayız. Türkiye Ligi'nde de şu anda lideriz. İnşallah orada da kupayı alacağız. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Taraftarımızın bizi Abu Dabi'de de bizi yalnız bırakmayacağına eminiz. Maraton son bölümü, enerjimiz yerinde, inşallah son bölümde atacağımız deparla çok daha güzel haberleri taraftarımıza vereceğiz."

        "Rakibi de kutlamak istiyorum. Bu sene EuroLeague'e büyük renk kattılar. Paris bitti demeden maçlar bitmiyor. Çok enteresan bir oyun stilleri var. Tebrik ediyorum onları. EuroLeague'e büyük değer kattılar. Hayırlı olsun."

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