Sertaç, zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Geçen sene bizim için çok uzun geçti. İnşallah aynı şekilde başarılı oluruz. THY Avrupa Ligi'nde kupayı alıp, ligde de yeniden şampiyonluk yaşamak istiyoruz."dedi.

Takıma yeni katılan arkadaşlarının kalitesine değinen milli basketbolcu, şöyle devam etti:

"Takım geçen seneyle hemen hemen aynı, yeni eklenenler oldu. Yeni gelenlerin ne kadar kaliteli oyuncular olduğunu herkes biliyor. İnşallah aynı şekilde devam ederiz ve aynı şekilde o takım kimyasını sahaya yansıtırız. Takımın istikrarı kesinlikle bizim için avantaj. Yeni bir ekip kurmak zorunda değilsiniz, yeni bir sistem de oturtmak zorunda değilsiniz. Rotasyon da arttı. Sahada oturmuş bir sistem var. Herkes birbirini tanıyor, bu yeni transferler de sisteme çok çabuk uyum sağlayacaklardır. İnşallah bu takım kimyasını sahaya yansıtırız."

"BAŞARISIZLIK HERKESTEN ÇOK BİZİ ÜZDÜ"

Lacivert-beyazlı oyuncu, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başarısızlığının en çok kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Kupa mücadelesinde herkesin elinden geleni yaptığını vurgulayan 28 yaşındaki basketbolcu, "Tabii ki milli takımda daha başarılı olmak isterdik. Başarısızlık herkesten çok bizi üzdü. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Yapabileceğimiz bir şey yok. Tabii ki çeyrek final, yarı final final oynamak isterdik ama olmadı. ABD maçının etkisi vardır. ABD maçını 20 sayıyla kaybetsek böyle bir şey belki olmayacaktı. Oraya kadar getirdik ama kazanamadık, o bizi etkiledi. Ama buna sığınmamak lazım. Bunu bir bahane olarak göstermemeliyiz. Bir telafi olur veya olmaz, olimpiyat elemesini aldık bunu orada telafi etme şansımız var. Olimpiyatlara gitme şansımız var, inşallah bunu başarırız." şeklinde görüşlerini aktardı.

Sertaç Şanlı, bu sene takım için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade ederek sözlerini tamamladı.