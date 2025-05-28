Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Sertaç Şanlı, EuroLeague’de bir ilki yaşadı - Basketbol Haberleri

        Sertaç Şanlı, EuroLeague’de bir ilki yaşadı

        Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, THY Avrupa Ligi'nde hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk yaşayan ilk oyuncu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 19:16 Güncelleme: 28.05.2025 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sertaç Şanlı, EuroLeague'de bir ilki yaşadı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko formasıyla şampiyonluk yaşayan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

        Tecrübeli basketbolcu, Avrupa Ligi'ndeki ilk şampiyonluğuna 2021 yılında Anadolu Efes ile ulaştı. 33 yaşındaki oyuncu, Anadolu Efes'in Dörtlü Final organizasyonunun finalinde İspanya'nın Barcelona ekibini 86-81 yendiği maçta kupayı kaldırdı.

        Sertaç Şanlı, bu yıl da formasını giydiği Fenerbahçe Beko ile aynı başarıyı elde etti. Sarı-lacivertli ekibin finalde Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yendiği müsabakada görev alan milli basketbolcu, Avrupa Ligi'nde hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk yaşayan ilk ve tek oyuncu olarak kayıtlara geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne karnındaki 8 aylık bebeğe kan nakli yapıldı
        Anne karnındaki 8 aylık bebeğe kan nakli yapıldı
        Rusya'dan İstanbul önerisi
        Rusya'dan İstanbul önerisi
        Ukrayna ile Almanya'da ortak silah üretimi planı
        Ukrayna ile Almanya'da ortak silah üretimi planı
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        28 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        28 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?