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Sertaç Şanlı resmen Barcelona'da

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, İspanyol ekibi Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sertaç Şanlı resmen Barcelona'da

Anadolu Efes ile bu sezon THY Euroleague şampiyonluğu yaşayan milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Barcelona'ya transfer oldu. İspanyol ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki basketbolcu ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Başarılı basketbolcu, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sertaç, Barcelona’da forma giyecek olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Barcelona gibi inanılmaz bir kulübe geldiğim için çok heyecanlıyım ve bundan mutluyum. Barcelona taraftarı ile yeni sezona başlamak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

Milli oyuncu, Euroleague'de geçtiğimiz sezon oynadığı 34 resmi müsabakada 7.8 sayı, 2.2 ribaund ve 0.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Sertaç Şanlı, Anadolu Efes'ten önce Galatasaray (2010-2013), Gaziantep (2013-2014), Muratbey Uşak (2014-2015), Trabzonspor (2015-2016) ve Beşiktaş'ta (2016-2018) forma giydi.

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