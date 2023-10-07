Servet Çetin: Çekişmeli bir maç oldu, galip geldiğimiz için mutluyuz Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Pendikspor maçının zorlu bir mücadele olacağını tahmin ettiklerini söyleyerek "Çekişmeli bir maç oldu, galip geldiğimiz için mutluyuz" dedi

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’u 3-2’lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir mücadele olacağını bildiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Servet Çetin, “İki takımın da şiddetli bir şekilde 3 puana ihtiyacı vardı. Çekişmeli bir maç oldu. Geçmiş maçlara nazaran topla ilişkilerimiz çok daha düşüktü. Ama maalesef skor önemliydi. Geçen 3 hafta iyi futbol oynadık ama skor üretemedik. Kimse Sivas iyi top oynadı, çok fazla pozisyona girdi diye söylemedi. Oyuncularımla skor elde ettiğimiz için mutluyuz. 2-0’ı yakaladıktan sonra 3’ü, 4’ü de bulabilirdik. Fırsatları değerlendiremedik ama rakip golü bulduktan sonra bir baskı hissettik. Oyuncu arkadaşlarımız geride beklemek zorunda kaldı. İkinci golü attıktan sonra moral bozukluğu yaşadık ama üçüncü golü bulup skoru aldığımız için mutluyum. Pendikspor’u tebrik ediyorum. 2-0’dan gelip 2-2’yi yakaladılar. Golü erken bulmasaydık, belki Pendik golü bulabilirdi. Erken bir gol yemek moral bozukluğuna sebep olmuş olabilir. Skoru bulup, galip geldiğimiz için mutluyuz” şeklinde konuştu.