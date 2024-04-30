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        Haberler Televizyon Servet Operasyonu filmi konusu ve oyuncuları: Servet Operasyonu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Servet Operasyonu filmi konusu ve oyuncuları: Servet Operasyonu filminin konusu nedir?

        Servet Operasyonu (Operation Fortune: Ruse de Guerre) filmi 30 Nisan Salı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Aksiyon filmlerinin aranan ismi Jason Statham'ın başrolünde oynadığı film, 2023 yılında usta yönetmen Guy Ritchie tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Servet Operasyonu filmi konusu ve oyuncularını haberimizde derledik. İşte Servet Operasyonu filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 18:39 Güncelleme: 30.04.2024 - 18:39
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        Servet Operasyonu filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Senaryosu, Ivan Atkinson, Marn Davies, Guy Ritchie tarafından yazılan film, aksiyon, komedi, gerilim türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Servet Operasyonu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Servet Operasyonu filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        2

        SERVET OPERASYONU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        M16 ajanı Orson Fortune, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan 'Five Eyes' tarafından işe alınır. Bu süreçte CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşmak zorunda kalır.

        3

        SERVET OPERASYONU FİLMİ OYUNCULARI

        Jason Statham - Orson Fortune

        Aubrey Plaza

        Bugzy Malone

        Josh Hartnett - Danny Francesco

        Cary Elwes - Nathan Jasmine

        Hugh Grant - Greg Simmonds

        Lourdes Faberes - Emilia

        Max Beesley - Ben Harris

        Eddie Marsan - Knighton

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