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'Servet Saruhanlı' her şeyin sahibi oldu!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Baba'nın dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde İlhan ile Büşra evlenirken Ferit Karaçam ise biri tarafından havuza itildi

'Servet Saruhanlı' her şeyin sahibi oldu!
'Servet Saruhanlı' her şeyin sahibi oldu!
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HABERTURK.COM

Tesadüfen onu bulan Kadir hemen yardım etmeye çalışsa da Ferit Karaçam hayatını kaybetti. Firuz, Ferit'in en son Kadir ile görüştüğünü söyleyince Kadir gözaltına alındı. Bu durumu fırsat bilen Servet ise holdingin hisselerini ele geçirdi ve her şeyin sahibi oldu.

Saruhanlı ailesi köşke geldiğinde Servet'le karşı karşıya gelirken ailesinin eşyalarını kapının önüne koyan Servet, İstanbul'daki hayatlarına devam etmek isteyenlerin yalnızca elini öpmeleri halinde köşkte barınabileceğini söyledi. Ferit Karaçam'ın katilinin kim olduğu ve Saruhanlı ailesinin Servet'e cevabının ne olacağı sorularının yanıtları ise izleyenlerde merak uyandırdı.

'Baba'nın dün akşam yayınlanan 11. bölümünde; Ferit Karaçam biri tarafından havuza itildi ve hayatını kaybetti. Tesadüfen havuzda bir karartı gören Kadir yardıma koştu ve hiç düşünmeden suya atlayarak Ferit'e yardım etti. Ancak Ferit Karaçam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Sevdiği kadınla evlenen İlhan ise babasının ölüm haberini alınca büyük bir yıkım yaşadı.

Firuz, polislere Ferit'in en son Kadir'le görüştüğünü söylerken Kadir yardım ettiğini açıklamaya çalışarak suçsuz olduğunu ifade etti. Ancak polisler tarafından gözaltına alındı. Bütün aile perişan şekilde emniyet kapısında Kadir'i beklerken Servet, Kadir'in yokluğunda hisselere ulaşmayı başardı. Bir avukat ordusuyla Ornaz Holding'e giden Servet hisselerin tek sahibi olurken bu durumu fırsat bilen Servet, aile üyelerinin tüm valizlerini kapının önüne koydurarak onları beklemeye başladı.

Saruhanlılar ise emniyetten dönerken büyük bir sürprizle karşılaştı. Her şeyin sahibi olduğunu ilan eden Servet, elini öpenlerin zengin hayatını yaşamaya devam edebileceğini söyledi. İstediğini alan Servet'in gururla ailesine baktığı sahnede Saruhanlıların Servet'e vereceği cevap merak konusu oldu.

İşte o anlar;

İzlemek için tıklayınız

SOSYAL MEDYA #HESAPZAMANI DEDİ!

'Baba', on birinci bölümüyle ABC1 20+'da 4.66 izlenme oranı (rating), 11.87 izlenme payı (share), AB'de 4.31 izlenme oranı (rating), 11.81 izlenme payı (share), TOTAL'de ise 3.61 izlenme oranı (rating) 9.85 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölüm sosyal medyaya da damgasını vurdu. Bölüm etiketi #hesapzamanı 5 saat 20 dakika, #Baba etiketi ise 6 saat 40 dakika boyunca Twitter Türkiye'de TT listesinde yer aldı.

FABRİKADA BÜYÜK PATLAMA YAŞANDI

Patlamadan sonra kendine gelmeye çalışan Kadir ve Elif, perişan olmuş işçilerin arasından geçerek patlamanın olduğu yere ulaşmaya çalıştı. Patlama yaşanan fabrikada göz gözü görmezken, ikili ağır yaralılara yardım etti. Fabrikada yaşanan patlamanın ardından Firuz'un karşısına çıkan Kadir, düşmanını uzakta aramaması gerektiğini anlayacaktı. Bu sırada Servet, herkesi etkileyecek bir karar alarak Ferit'le ortak hareket etmeye başladı. Ailesine ait her şeyi almak isteyen Servet intikam yemini ederken Servet'in bunun için tüm hisseleri bulması gerekiyordu.

Firuz'dan Kadir ile Elif'e büyük tuzak;

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BÜŞRA VE AHMET BOŞANDI

Ferit Karaçam'ın isteği üzerine Ahmet'in karşısına çıkan Firuz, onu Büşra'dan boşanmaya ikna etti. Büşra ve Ahmet nihayet boşanırken Büşra rahat bir nefes alabildi. Emin'le uğraşmaya devam eden Servet bu kez bakkal dükkânını yıkıp dökerek, babasına meydan okudu. Emin'in bakkalı toplamasına yardım eden İlhan bu hareketiyle izleyenleri şaşırtırken Büşra mutlulukla onları uzaktan izledi.

Büşra, Ahmet'ten boşanıyor;

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SERVET'TEN EMİN'E BÜYÜK DARBE

Abisinin gemileri yakmış hali Kadir'i tedirgin ederken, intikam ateşiyle yanan Servet'in gözü hiçbir şey görmüyordu. Bununla yetinmeyen Servet bakkal dükkânını satın alarak, Emin'i kapı dışarı etti. Ceketini alıp çıkan Emin'in ne yapacağı ise merak konusu oldu. Büşra ile boşanması karşılığında yüklüce bir para alan Ahmet bununla yetinmeyerek Ferit'ten daha fazlasını istedi. Ferit'in yaka paça dışarıya attırdığı Ahmet'i, Firuz kontrolü altında tutacaktı. Öldüresiye dövdürdüğü Ahmet'i, bir odada kapalı tuttu.

BÜŞRA İLE İLHAN EVLENDİ

Büşra'nın İlhan'ın teklifini kabul ettiği bölümde düğün hazırlıkları tüm hızıyla başladı. İlhan, sevdiği kadın için sürpriz bir hamle yaparak Fazilet'in karşısına çıktı ve onu düğüne davet etti. Düğün günü geldiğinde Büşra, babasının dükkanına giderek ona veda ederken gözyaşlarına da hâkim olamadı. Büşra ve İlhan hayatlarının en mutlu gününü yaşarken düğüne geldiği görülen Fazilet kızını uzaktan gizlice izledi. En mutlu gününde kardeşini yalnız bırakmayan Kadir ise Büşra'ya her zaman arkasında olacağını bir kez daha söyledi. Kadir'in desteği karşısında şaşıran Büşra'nın mutluluk gözyaşları dikkatlerden kaçmadı. İlhan ise ilk defa bağ kurduğu babasıyla arasındaki buzları eritmeye başladı. Ancak bu durum Ferit'in biri tarafından havuza itilmesiyle uzun sürmedi.

İlhan ile Büşra'nın düğünü;

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'Baba' yeni bölümüyle 10 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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