Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemServis aracı otomobile çarptı: 1 ağır yaralı - Haberler

Servis aracı otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

İHA

İstanbul Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde servis minibüsünün arkadan çarptığı otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sebebiyle yolda uzun trafik kuyruğu oluştu

feci kaza

Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde servis minibüsünün çarptığı otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

 

Kaza, 07.15 sıralarında Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, aynı istikamete seyir halinde olan, sürücüsünün ismi belirlenemeyen servis aracı, otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle zarar gören otomobilde bulunan sürücü araçta sıkıştı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaza sebebiyle havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yaklaşık 45 dakika boyunca yoğunluğun oluştuğu yol, araçların kaza yerinden kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası - 30.10.2019
GÜNDEMBugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası
Son dakika haberi Hüngür hüngür ağladı: Babamı çağırmayın- HABERLER
GÜNDEMHüngür hüngür ağladı: Babamı çağırmayın
Kiralık villada vahşet! Fethiye'de boğdu, kaçtığı İstanbul'da itiraf etti - Haberler
GÜNDEMVahşet itirafla ortaya çıktı!
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 KYK burs ücreti ne kadar? Burslar ne zaman yatacak?
GÜNDEMKYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?
Bağcılarda 2 kafeye silahlı saldırı düzenlendi
GÜNDEMBağcılar'da 2 kafeye silahlı saldırı
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin ambulansı çalındı
GÜNDEMÇapa Tıp Fakültesi'nin ambulansı çalındı
İzmir'e müjde! 00.01 itibariyle trafiğe açıldı
GÜNDEMİzmir'e müjde! 00.01 itibariyle trafiğe açıldı
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki!
GÜNDEMDışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki!
ISLANACAĞIZ! Meteoroloji'den son dakika sağanak ve hava durumu uyarısı! Sağanak alarmı! - HABERLER
GÜNDEMBu illerde yaşayanlar dikkat!
Son depremler - 30 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
GÜNDEMSon depremler listesi 30 Ekim 2019

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X