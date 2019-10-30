Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde servis minibüsünün çarptığı otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, 07.15 sıralarında Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, aynı istikamete seyir halinde olan, sürücüsünün ismi belirlenemeyen servis aracı, otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle zarar gören otomobilde bulunan sürücü araçta sıkıştı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaza sebebiyle havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yaklaşık 45 dakika boyunca yoğunluğun oluştuğu yol, araçların kaza yerinden kaldırılmasıyla tekrar açıldı.
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