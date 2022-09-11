SERVİS ÜCRETLERİ 2022 NE KADAR OLDU?

Yapılan zamla birlikte okul servis ücretleri şu şekilde olacak;

En kısa mesafe olan 0-1 kilometre 660 lira,

En uzak mesafe olan 23-25 kilometre ise 1585 lira oldu.

En uzun mesafe olan 25 kilometreyi aşan her kilometre için 13,85 lira ücret alınacak.