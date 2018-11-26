Berfin Gürsoy, geçtiğimiz aylarda yayınladığı 'Topla Kalbini' çalışmasında yer alan sözü, müziği kendisine düzenlemesi ise Meriç Demir’e ait olan 'Yelkovan' adlı şarkısına Ahu Şentürk yönetmenliğinde klip çekti.

SAE Institute’den aldığı eğitim sonrası ses mühendisi de olan Berfin Gürsoy, aynı zamanda stüdyo teknikleri, ses üretimi, tonmeisterlık, müzik amaçlı ses yalıtımı üzerine de eğitim gördü. Türk halk müziği, Türk sanat müziği, Greek müzik ve Etnik müzik türlerinden oluşan geniş bir repertuara sahip olan Berfin Gösoy, belgesel film ve dizi müziklerine de imza attı.

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