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        Haberler Yaşam Sessiz avcılar: Dünyanın en ölümcül ve zehirli yılanları!

        Sessiz avcılar: Dünyanın en ölümcül ve zehirli yılanları!

        Dünya, doğada karşılaşabileceğimiz pek çok tehlikeyi barındırıyor ve bu tehlikelerden biri olan yılanlar arasındandan ise bazıları gerçekten ölümcül. Bu yılanlar, yalnızca hızları ve saldırganlıklarıyla değil, aynı zamanda zehirlerinin öldürücü etkileriyle de tanınıyor. Peki, hangi yılanlar en ölümcül olanlardır? İşte, dünyanın en ölümcül 5 yılanı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 12:00 Güncelleme: 17.07.2024 - 12:00
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        Yılanlar, uzun, ince ve bacakları olmayan sürüngenlerdir. Genellikle yırtıcı hayvanlar olan yılanlar, avlarını yakalamak için zehir, sıkıştırma veya boğma gibi yöntemler kullanırlar. Zehirleri, kasları felç etmekten kanamaya neden olmaya kadar çeşitli ölümcül etkiler gösterir. Haberimizde dünyadaki en zehirli ve ölümcül olan bazı yılanları derledik. İşte, bu yılanlara dair detaylar...

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        1. DÜNYANIN EN UZUN ZEHİRLİ YILANI: KRAL KOBRA

        Dünyanın en uzun zehirli yılanı olan kral kobra (Ophiophagus hannah), felç edici nörotoksinler içeren güçlü bir zehre sahiptir. Bu zehir, bir fili birkaç saat içinde öldürebilecek kadar kuvvetlidir. Tedavi edilmediği takdirde, insan vakalarının en az yüzde 50 ila 60'ı ölümle sonuçlanmaktadır.

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        2. EN ÖLÜMCÜL OLAN: TESTERE PULLU ENGEREK

        Testere pullu engerek (echis carinatus), tüm yılanlar arasında en ölümcül olanı olabilir. Bilim insanları, bu yılanın diğer tüm yılan türlerinin toplamından daha fazla insan ölümüne neden olduğuna inanıyor. Zehri, tedavi edilmediğinde vakaların yüzde 10'undan daha azında ölümcül olmasına rağmen, yılanın saldırgan yapısı nedeniyle sık sık ve erken ısırma eğilimindedir.

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        3. AVINI ÇİĞNEYEREK ZEHRİNİ AKTARAN: AĞAÇ YILANI BLOOMSLANG

        Boomslang yılanı (Dispholidus typus), avlanırken vücudunun ön kısmını hareketsiz bir şekilde bir ağaçtan uzatarak bir dalı taklit eder. Arka dişli olarak bilinen bu yılanların zehri taşıyan dişleri ağızlarının oldukça gerisinde bulunduğundan ağızlarını kocaman açmaları gerekiyor. Ayrıca zehirlerini, avına çiğneyerek aktarır ve avının toksinlere yenik düşmesini sağlayarak öldürür.

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        4. EN ÖLÜMCÜL ZEHRE SAHİP OLANI: İÇBÖLGE TAYPANI

        Inland veya western taipan yılanı (Oxyuranus microlepidotus), son derece tehlikeli bir zehre sahiptir. Bu yılanın ısırığı; kasları felç eden, nefes almayı engelleyen, kan damarlarında ve dokularda kanamaya yol açan ve kaslara zarar veren taipoxin adlı karmaşık bir toksin karışımı içerir. Yani tek bir ısırığı en az 100 yetişkin insanı öldürebilir.

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        5. EN HIZLI YILAN: KARA MAMBA

        Afrika'nın Sahra Altı bölgesinde yaşayan kara mamba (Dendroaspis polylepis), dünyanın en hızlı ve en tehlikeli yılanlarından biri olarak biliniyor. Saatte 20 kilometre hızla hareket edebilen bu yılan, adını ağız içinin siyah renginden alıyor. Zehri son derece güçlü olup tedavi edilmediğinde 20 dakikadan kısa sürede ölümcül olabiliyor.

        Kaynak: Times of India, Britannica

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