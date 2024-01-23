Sette kaza geçiren Sinan Albayrak'tan açıklama

Sinan Albayrak, 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinin setinde atlı çekimler sırasında kaza geçirdi. Sette yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan oyuncu, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Hasta yatağından sevenlerine seslenen Sinan Albayrak, "Herkese merhabalar. Ufak bir kaza geçirdim. Atımızla ayrı yönlere gitmeye karar verdik. Kısa bir süre şuur kaybı oldu ama gayet iyiyim. Ufak tefek hasarlarımız var onlar da kısa süre toparlanacak. Her şey yolunda merak etmeyin. Çok konuşacak enerjide olamayabiliyorum. Geri dönüş yapamıyorum. Arayan sonra arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Selam olsun" dedi.