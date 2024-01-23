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        Haberler Magazin Sette kaza geçiren Sinan Albayrak'tan açıklama - Magazin haberleri

        Sette kaza geçiren Sinan Albayrak'tan açıklama

        Rol aldığı dizinin setinde at üstündeyken kaza geçiren Sinan Albayrak hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncu, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 15:52 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:52
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        "Her şey yolunda merak etmeyin"
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        Sinan Albayrak, 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinin setinde atlı çekimler sırasında kaza geçirdi. Sette yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan oyuncu, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

        Hasta yatağından sevenlerine seslenen Sinan Albayrak, "Herkese merhabalar. Ufak bir kaza geçirdim. Atımızla ayrı yönlere gitmeye karar verdik. Kısa bir süre şuur kaybı oldu ama gayet iyiyim. Ufak tefek hasarlarımız var onlar da kısa süre toparlanacak. Her şey yolunda merak etmeyin. Çok konuşacak enerjide olamayabiliyorum. Geri dönüş yapamıyorum. Arayan sonra arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Selam olsun" dedi.

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        #sinan albayrak
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